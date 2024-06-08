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Сухопутні війська: На Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російських

Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 09:30
Сухопутні війська: На Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російських
фото ілюстративне, генштаб

Сухопутні війська звітують, що на Покровському напрямку військові 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ

Джерело: Сухопутні війська

Деталі: Зазначається, що російські окупанти не зменшують темп штурмових дій, а епіцентр боїв – на Покровському напрямку.

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Дослівно: "Тут ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ.

Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить".

Теми: Збройні силивійна
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