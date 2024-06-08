Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії поспілкувався з пранкером, який видавав себе за Порошенка

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 10:23
Глава МЗС Британії поспілкувався з пранкером, який видавав себе за Порошенка
фото: "ЄС"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став жертвою розіграшу, коли йому зателефонували і представилися колишнім президентом України Петром Порошенком.

Джерело: The Times, "Європейська правда"

Деталі: Девід Кемерон обмінявся повідомленнями й провів відеодзвінок з самозванцем, який видавав себе за Петра Порошенка.

Реклама:

Однак у Кемерона швидко виникли "підозри", коли його почали розпитувати про контактні дані інших людей, заявили в Міністерстві закордонних справ.

У сьогоднішній заяві відомства йдеться: "Відбувся обмін кількома текстовими повідомленнями, після чого відбувся короткий відеодзвінок між міністром закордонних справ і людиною, яка вдавала з себе Петра Порошенка, колишнього президента України".

"Хоча відеодзвінок, очевидно, видавався таким, що відбувається з Порошенком, після розмови у міністра закордонних справ виникли підозри", – заявили в МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Короткий дзвінок відбувся "останніми днями", але в МЗС не уточнили, хто стоїть за цією містифікацією і як вони змогли зв'язатися з Кемероном напряму.

Відомство заявило, що оприлюднило подробиці розмови через побоювання, що нею можуть "маніпулювати".

"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим привернути увагу до такої поведінки і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", – йдеться в повідомленні.

Петро Порошенко був президентом України з 2014 по 2019 рік.

Під час перебування на посаді прем'єр-міністра Девід Кемерон неодноразово мав справу з українським лідером, зокрема зустрічався з ним на міжнародних самітах.

Це не перший випадок, коли Кемерон став жертвою розіграшу.

У 2015 році Даунінг-стріт була змушена переглянути процедури безпеки після того, як йому зателефонував фальшивий абонент, коли він був прем'єр-міністром.

Абонент назвався Робертом Ханніганом, який на той час був директором урядового агентства з моніторингу GCHQ.

Кемерон припинив розмову, коли стало зрозуміло, що це був розіграш і ніякої конфіденційної інформації не було розкрито.

Нагадаємо: Федеральне міністерство економіки Німеччини у грудні підтвердило, що його очільник, віцепрем’єр Роберт Габек говорив телефоном із російськими пранкерами на прізвиська Вован і Лексус.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект. Серед їхніх останніх жертв – прем'єрка Італії Джорджія Мелоні й колишній прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Теми: ПорошенкоВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: В ніч на 12 червня в Криму знищено два радари комплексів С-300 та С-400

Орбан домовився з НАТО: Угорщина не буде підтримувати Україну й не блокуватиме рішень Альянсу щодо неї

Біля кордону з Угорщиною знайшли покинуте авто: група українців могла втекти через дірку в паркані

Сирський: У Вовчанську противник загруз

фотоУ Дніпрі підпалили автівку військових

ППО України знищила 29 повітряних цілей РФ із 30 запущених, з них – "Кинджал"

Усі новини...
Порошенко
З сайту російського МВС зникли картки про розшук Зеленського і Порошенка
У РФ, крім Зеленського, оголосили в розшук Порошенка і командувача Сухопутних військ
Порошенко хоче знову балотуватися в президенти, але спершу Україна має перемогти
Останні новини
14:18
Макрон закликав "центристів" об’єднатися, щоб не дати ультраправим перемогти
14:17
На кордоні з Угорщиною з Тиси дістали тіло потопельника: 35 від початку великої війни
14:16
Не в метро: у "КиївПрайді" розповіли, де планують провести "Марш рівності"
14:02
Представлено Light Phone III — чорно-білий телефон з обмеженим набором функцій
13:52
Ескалація торговельної війни: ЄС запровадить 38% мита на електромобілі з Китаю
13:46
В Індії вперше за 5 років зафіксували новий підвид пташиного грипу: захворіла 4-річна дитина
13:39
Генштаб: В ніч на 12 червня в Криму знищено два радари комплексів С-300 та С-400
13:38
Орбан заявив, що не може змінювати думки інших країн щодо підтримки України
13:30
Супермаркети у 2023 році заробили в онлайні вдвічі менше довоєнного рівня – дослідження
13:13
відеоПрикордонники філігранно знищили у повітрі ворожий дрон-розвідник
Усі новини...
Реклама:
Реклама: