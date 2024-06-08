Дрони вперше атакували Північну Осетію, звідки злітають МіГи

У суботу 8 червня вперше зафіксовано атаку дронів на російську Північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітають літаки, що атакують Україну.

Джерело: Міноборони РФ, РБК, глава регіону Сергій Міняйло

Деталі: МО Росії повідомило, що вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

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Губернатор регіону уточнив, що у Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати.

За попередньою інформацією влади, БПЛА прилетіли "з українського боку". Їхньою метою був військовий аеродром.

Довідково: Саме з аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій, регіон і Запоріжжя, наприклад, розділяє близько 900 км по прямій.