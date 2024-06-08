Журналісти ідентифікували двох військових РФ, причетних до зґвалтувань під час окупації

Надбіт Дабаєв з бурятії, про якого йдеться у розслідуванні, скриншот

Журналісти Kyiv Independent встановили двох російських військових, які під час окупації Київської і Херсонської областей у березні 2022-го були причетними до зґвалтування двох жінок.

Джерело: документальний фільм-розслідування "Він прийшов знову"

Деталі: Йдеться про військового 109 мотострілецького полку так званої "армії" окупованої частини Донецької області – Миколу Сененка. Він брав участь в окупації села Краснівка в Херсонській області.

Реклама:

А також – про єфрейтора 8 роти 37 окремої мотострілецької бригади Надбіта Дабаєва. Він брав участь в окупації села Гавронщина Київської області.

Обидвоє ідентифікованих російських військових, за інформацією журналістів, не понесли покарання за скоєні сексуальні злочини.

ВІДЕО ДНЯ

У червні 2022-го українські правоохоронці оголосили Надбіту Дабаєву заочну підозру за низку інших воєнних злочинів, вчинених під час окупації: викрадення автівок, погрози розстрілу та вбивство цивільного чоловіка.

Дабаєв відмовився відповідати на прямі запитання журналістів щодо його причетності до злочинів, у тому числі до сексуального насилля. У своїх соцмережах він продовжує публікувати фото у військовій формі та зі зброєю.

За інформацією від бойових товаришів Миколи Сененка, з якими журналіст Kyiv Independent спілкувався під легендою російського слідчого, військовий перебуває в окупованому місті Горлівка, Донецької області.

Окрім цього, у розслідуванні журналісти називають імена керівників, яким підпорядковувалися та були підконтрольними згадані російські військові.

37 бригадою керував полковник Юрій Медвєдєв. Під час окупації Київської області його бригада вчиняла одні з найжорстокіших воєнних злочинів. В Україні військовим оголосили заочні підозри, зокрема, за вбивства, згвалтування, катування, погрози розстрілами цивільних. У березні 2022-го Медвєдєв отримав поранення. Але за кілька місяців мав слово на параді до дня перемоги в Бурятії і згодом отримав одну з найвищих державних нагород Росії – орден мужності.

109 полк так званої армії окупованої частини Донецької області міг бути підконтрольним 11 десантно-штурмовій бригаді армії РФ. На її чолі стояв полковник Денис Шишов. Військовий брав участь у захопленні Херсонської області, мав поранення. Невдовзі отримав звання генерал-майора, а також державну нагороду – героя Росії.