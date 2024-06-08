Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У 81 бригаді відреагували на повідомлення про військових у підвалі

Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 14:20
У 81 бригаді відреагували на повідомлення про військових у підвалі
скриншот

81 окрема аеромобільна бригада відреагувала на звернення військовослужбовців у соцмережах, які представляються десантниками 81-ї окремої аеромобільної бригади, і кажуть, що їх тримають у підвалі. За даними бригади, не в їхній компетенції звільняти цих людей.

Джерело: син військовослужбовця ЗСУ Ілля Ярема у Facebook, 81 бригада

Деталі: Напередодні Ярема написав у соцмережах та розмістив відео, де військові повідомляють, що вони з 81 ОАеМбр, а також їх "утримують в підвалі та не дають звільнитися" за станом здоров’я.

Реклама:

Пряма мова Яреми: "Мого батька утримують у підвалі, не виплачують гроші та не дають звільнитись за станом здоровʼя чи перевестись до іншої частини.

Його та ще 54 особи зі 129 ОБр ТРО Кривий Ріг, 24 лютого 2024, перевели до 81 ОАеМБр ДШВ. Це при тому, що в нього, у цей час, були операції і реабілітації, які, надалі, призвели до погіршення групи інвалідності! Таких там 55 осіб. Висновок ВЛК - непридатний до служби в ДШВ! З березня місяця він і хлопці не отримують жодних грошей.

Рапорт на звільнення за станом здоровʼя по інвалідності не розглядається, що протизаконно".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: За словами Яреми, вони повідомляли про це поліцію, ВСП, ДБР і вже немає жодних змін понад три місяці.

Бригада майже через дві доби оприлюднила повідомлення, в якому наголосила, що ці військовослужбовці "проходять військову службу в одній з окремих бригад територіальної оборони та перебувають в статусі таких, які виведені в розпорядження їхнього командира за різних причин".

Дослівно 81 бригада: "Це передусім пов’язано, що при прийомі передачі зазначеного підрозділу, дані військовослужбовців були виведені поза штат після поранень та контузій.

Відповідно до чинного законодавства командування 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ не має законних підстав щодо звільнення, переведення, розгляду скарг та заяв зазначених військовослужбовців, адже це в межах компетенції командира окремої бригади ТРО.

Проте, враховуючи зазначену ситуацію, командування Слобожанської аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ не залишається осторонь, та сприяє якнайшвидшому вирішенню питання, спрямованого на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців".

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Збройні сили
Сухопутні війська: На Покровському напрямку одна бригада ЗСУ стримує три російських
Удари по Белгородщині, контрбатарейна боротьба та "Гепард" з Йорданії – головне про війну за тиждень
Росіяни рвуться до життєво важливої траси на Костянтинівку – "Хортиця"
Останні новини
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
10:43
Через обстріл, у Чернігівській області знеструмило майже дві тисячі абонентів
10:26
МЗС Чехії: Снаряди від "чеської ініціативи" прибувають в Україну днями
10:23
ФОТОКосмічний телескоп зазнімкував міжзоряну туманність, подібну до кольорової риби
10:13
Столтенберг сподівається на активну роль Франції в НАТО після виборів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: