У 81 бригаді відреагували на повідомлення про військових у підвалі

81 окрема аеромобільна бригада відреагувала на звернення військовослужбовців у соцмережах, які представляються десантниками 81-ї окремої аеромобільної бригади, і кажуть, що їх тримають у підвалі. За даними бригади, не в їхній компетенції звільняти цих людей.

Джерело: син військовослужбовця ЗСУ Ілля Ярема у Facebook, 81 бригада

Деталі: Напередодні Ярема написав у соцмережах та розмістив відео, де військові повідомляють, що вони з 81 ОАеМбр, а також їх "утримують в підвалі та не дають звільнитися" за станом здоров’я.

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Пряма мова Яреми: "Мого батька утримують у підвалі, не виплачують гроші та не дають звільнитись за станом здоровʼя чи перевестись до іншої частини.

Його та ще 54 особи зі 129 ОБр ТРО Кривий Ріг, 24 лютого 2024, перевели до 81 ОАеМБр ДШВ. Це при тому, що в нього, у цей час, були операції і реабілітації, які, надалі, призвели до погіршення групи інвалідності! Таких там 55 осіб. Висновок ВЛК - непридатний до служби в ДШВ! З березня місяця він і хлопці не отримують жодних грошей.

Рапорт на звільнення за станом здоровʼя по інвалідності не розглядається, що протизаконно".

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Більше деталей: За словами Яреми, вони повідомляли про це поліцію, ВСП, ДБР і вже немає жодних змін понад три місяці.

Бригада майже через дві доби оприлюднила повідомлення, в якому наголосила, що ці військовослужбовці "проходять військову службу в одній з окремих бригад територіальної оборони та перебувають в статусі таких, які виведені в розпорядження їхнього командира за різних причин".

Дослівно 81 бригада: "Це передусім пов’язано, що при прийомі передачі зазначеного підрозділу, дані військовослужбовців були виведені поза штат після поранень та контузій.

Відповідно до чинного законодавства командування 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ не має законних підстав щодо звільнення, переведення, розгляду скарг та заяв зазначених військовослужбовців, адже це в межах компетенції командира окремої бригади ТРО.

Проте, враховуючи зазначену ситуацію, командування Слобожанської аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ не залишається осторонь, та сприяє якнайшвидшому вирішенню питання, спрямованого на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців".