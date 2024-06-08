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ЗСУ використовують вже 110 зразків техніки з 20 країн світу

Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 15:58
ЗСУ використовують вже 110 зразків техніки з 20 країн світу
фото: генштаб

З початку березня 2022 року до експлуатації у Збройних силах допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва.

Джерело: Міноборони

Деталі: Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

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За даними відомства, лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку.

Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.

Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.

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Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі. Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва.

Дослівно МО: "Кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Оновлення та поповнення автопарку ЗСУ забезпечує підвищення мобільності та боєздатності українських військових, що є критично важливим в умовах поточної ситуації".

Теми: Збройні силизброядопомога УкраїніМіноборони
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