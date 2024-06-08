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KyivPride заявляє про вибіркову увагу ТЦК до ЛГБТК+ події в Києві

Катерина ТищенкоСубота, 8 червня 2024, 16:52
KyivPride заявляє про вибіркову увагу ТЦК до ЛГБТК+ події в Києві
ілюстративне фото зі сторінки KyivPride у Facebook

Громадська організація "KyivPride" заявила про вибіркову увагу представників ТЦК у Києві до ЛГБТК+ події.

Джерело: KyivPride у Facebook

Деталі: Зазначається, що в суботу під час підготовки вечірки Рейвах Прайд ГО "UkrainePride" до місця проведення події (арт-центр Closer) прибули представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Подільського району м. Києва. Вони "перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)".

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У KyivPride додали, що проводитимуть благодійний фестиваль 9 червня на цій же локації і розуміють, що дана ситуація може повторитися.

Там також наголосили, що обидві події, які проводяться 8-9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку захисниць та захисників.

Дослівно: "Ми, представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення… У той же час, ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вперше від 2022 року громадська організація "KyivPride" планує провести Марш Рівності. 3 червня Київська міська державна адміністрація повідомила, що не погоджувала проведення Маршу Рівності в метро та попросила організаторів обрати іншу, більш безпечну локацію.

Водночас "KyivPride" повідомив, що планує організувати захід незалежно від згоди КМДА чи Київського метрополітену.

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Теми: ЛГБТКиївТЦК
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