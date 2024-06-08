До 90% полонених у Росії піддаються різного роду тортурам – генпрокурор

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що, згідно зі свідченнями звільнених із РФ військовополонених, до 90% із них зазнавали фізичних і моральних тортур.

Джерело: Костін під час воркшопу для медіа з міжнародного права збройних конфліктів і притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Перший так званий скринінг – неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, – показує, що до 90% наших людей страждають від різного роду тортур, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства".

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Деталі: Костін наголосив, що "система, яку створила Росія, – це система катувань і нелюдського поводження по відношенню до тих, хто опиняється в їхніх руках – на окупованих територіях або на територіях РФ".