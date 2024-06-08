Чехія каже, що нові країни хочуть приєднатися до ініціативи щодо боєприпасів для України

Чехія заявила, що продовжує отримувати повідомлення від країн, які хочуть взяти участь в її ініціативі щодо боєприпасів для України.

Джерело: міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Пряма мова: "У нас є й інші меморандуми про взаєморозуміння на столі. Країни все ще зв'язуються з нами і хочуть брати участь в ініціативі щодо боєприпасів".

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Деталі: За словами урядовців, до кінця року Україна має отримати близько пів мільйона боєприпасів. Чернохова заявила, що донорів має бути достатньо на постійній основі.

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив минулого тижня, що 15 країн ЄС і Організація Північноатлантичного договору на сьогоднішній день внесли понад 1,6 мільярда євро в ініціативу.

Міністерка оборони сподівається, що поставки покажуть себе на полі бою.

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"Ми зробимо все можливе, щоб це було так. Але боєприпаси будуть в руках українців, і, звичайно, це буде залежати від їхньої тактики, від їхнього військового порядку, який вони оберуть. Ми можемо надати їм підтримку саме у вигляді військових матеріалів", – сказала вона.

Чернохова, як і Фіала або міністр закордонних справ Ян Ліпавський, виступає за те, щоб Україна використовувала поставлені військові матеріали на власний розсуд.

"У будь-якому випадку, немає ніякого порушення міжнародного права з боку України, яка, відповідно до міжнародного права, як країна, що зазнала нападу, має право захищатися так, як вона вважає за потрібне", – заявила міністерка.

Вона також зазначила, що цього року Чеська Республіка може підготувати до 4 000 українських солдатів, але робитиме це на своїй території. Минулого року така ж кількість солдатів пройшли підготовку в Чехії.

Що передувало: Система, завдяки якій Прага купує для України боєприпаси в державах, що не є членами ЄС, діє у Чехії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Деталі про "чеську ініціативу" читайте у матеріалі: "За рік ми можемо знайти 1,5-2 млн снарядів для ЗСУ. Не розумію, чому для цього немає грошей".