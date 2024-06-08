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Росіяни вдарили по Харківщині: є загиблий і поранені, зруйновано школу

Катерина ТищенкоСубота, 8 червня 2024, 20:42
Росіяни вдарили по Харківщині: є загиблий і поранені, зруйновано школу
руйнування в Хотімлі, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами села Хотімля на Харківщині загинув чоловік, двоє жінок дістали поранень, зруйновано будівлю школи.

Джерело: Харківська ОВА, Харківська обласна прокуратура

руйнування в Хотімлі, фото прокуратури
руйнування в Хотімлі, фото прокуратури

Деталі: Близько 16:00 окупанти завдали удару КАБ по селу Хотімля Старосалтівської тергромади. Внаслідок влучання 2 місцевих жителів дістали поранень.

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Пізніше в ОВА повідомили, що від отриманих травм одна людина загинула, ще одна місцева мешканка шпиталізована.

Крім того, внаслідок влучання 2 КАБ зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки.

 

Оновлено: Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу села Хотімля Чугуївського району загинув чоловік, дві жінки 35 та 43 років отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Обстріл стався 8 червня близько 15:45.

Теми: Харківська областьвійна
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