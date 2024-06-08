Вікно для російського прориву на фронті звужується – Bloomberg
Видання Bloomberg зазначає, що російська армія за останні місяці досягла лише обмежених успіхів на полі бою і починає втрачати перевагу.
Джерело: Bloomberg у статті під заголовком "У Путіна закінчується час для досягнення прориву в Україні"
Деталі: Як пише видання, Україні вдалося зупинити російський наступ, коли почався потік зброї від партнерів.
Дослівно: "Зараз, коли Київ отримує від своїх американських і європейських союзників зброю на мільярди доларів, вікно для російського прориву звужується, навіть незважаючи на те, що Росія продовжує атакувати ракетами і безпілотниками українські міста, в тому числі енергетичну інфраструктуру.
Спроба Росії відкрити новий фронт на північному сході України в Харківській області вже виглядає такою, що загрузла, не досягнувши мети Путіна – створення буферної зони вздовж кордону".
Більше деталей: Зазначається також, що російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття стратегічного східноукраїнського міста Авдіївка в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Вони вже кілька тижнів намагаються захопити ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області.
Видання наводить слова керівника московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова про те, що російська стратегія виснаження сил України є "дуже дорогою і кривавою для самої російської армії". "Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, в свою чергу, дає українцям шанс на контрнаступ", – вважає він.
Bloomberg також цитує старшого наукового співробітника з питань наземних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень, що базується в Лондоні – Бена Баррі, який констатує, що "перспективи Росії здобути перемогу в цьому році значно зменшилися" в результаті відновлення поставок зброї і допомоги Україні.
"Росія, можливо, має найбільшу кількість солдатів, але багато її першокласної бронетехніки було знищено", і на відновлення армії до рівня 2022 року підуть роки, додав він.