Зеленський: Росіянам не вдалося реалізувати Харківську операцію

Президент Володимир Зеленський назвав дуже вагомим результатом те, що росіянам не вдалося реалізувати Харківську операцію.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Говорив сьогодні з головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено.

Була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко".

Деталі: Зеленський також підкреслив, що ведеться робота над тим, щоб забезпечити більше резервів українській армії.

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"Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі! Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії", – сказав президент.

Він також заявив, що "вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені".

Президент додав, що "вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України", однак не уточнив, із якими країнами.