Росіяни скинули вибухівку на "швидку" на Херсонщині, постраждав водій
Субота, 8 червня 2024, 21:29
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника на бригаду медиків, які поспішали на виклик, постраждав водій.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Російські війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині.
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В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.
У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце".
Деталі: Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього вибухова травма та поранення ноги.