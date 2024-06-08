Росіяни скинули вибухівку на "швидку" на Херсонщині, постраждав водій

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника на бригаду медиків, які поспішали на виклик, постраждав водій.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Російські війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині.

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В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце".

Деталі: Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього вибухова травма та поранення ноги.