На Покровському напрямку росіяни намагаються прорватися на Євгенівку і Новоолександрівку – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, найгостріша ситуація на Покровському напрямку, там зафіксовано вже 27 атак окупантів, росіяни намагаються прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22 годину

Деталі: Протягом поточної доби російські загарбники завдали по території України 44 авіаційних удари із використанням 52 КАБів, задіяли 481 дрон-камікадзе. Росіяни здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

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На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена – продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки.

У суботу на напрямку ворог втратив 87 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс.

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На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися в напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, втрат українських позицій не допущено.

На Краматорському напрямку захисники зупинили три спроби противника витіснити українських воїнів в районах Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Водночас, ситуація біля Іванівського залишається напруженою – триває бій.

На Покровському напрямку Сили оборони відбивали 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровськог, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога тривають. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретиного на Євгенівку і Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування ворога вглиб території України.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські оборонці завдають вогневого ураження, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Так, підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії в суботу завдано уражень по 21 району зосередження особового складу і військової техніки, пункту управління, чотирьох засобах ППО, станції РЕБ та трьох радіолокаційних станціях окупантів.