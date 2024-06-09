Ворог атакував понад 10 громад Сумщини
Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська, Кролевецька, Новослобідська громади".
Деталі: По Миколаївській громаді був артилерійський обстріл та атака FPV-дроном, 3 вибухи.
По Хотінській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.
Білопільську громаду ворог атакував з мінометів і артилерії, 6 вибухів.
По Краснопільській громаді окупанти били з артилерії, 11 вибухів.
У Середино-Будській громаді зафіксували атаку FPV-дроном, мінометні та артилерійські обстріли, 9 вибухів.
По Зноб-Новгородській громаді були мінометні обстріли, 3 вибухи.
По Шалигинській громаді ворог завдав артилерійських обстрілів та атакував FPV-дроном, 3 вибухи.
В Есманьській громаді зафіксували атаку FPV-дроном та мінометні обстріли, 6 вибухів.
По Великописарівській громаді були артилерійські обстріли та атака FPV-дроном, 4 вибухи.
По Кролевецькій громаді росіяни вдарили з артилерії, 2 вибухи.
По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, 10 вибухів.