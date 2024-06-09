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Ворог атакував понад 10 громад Сумщини

Ольга Глущенко Неділя, 9 червня 2024, 00:48
Ворог атакував понад 10 громад Сумщини
ілюстративне фото Сумської ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська, Кролевецька, Новослобідська громади".

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Деталі: По Миколаївській громаді був артилерійський обстріл та атака FPV-дроном, 3 вибухи.

По Хотінській громаді був мінометний обстріл, 2 вибухи.

Білопільську громаду ворог атакував з мінометів і артилерії, 6 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Краснопільській громаді окупанти били з артилерії, 11 вибухів.

У Середино-Будській громаді зафіксували атаку FPV-дроном, мінометні та артилерійські обстріли, 9 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді були мінометні обстріли, 3 вибухи.

По Шалигинській громаді ворог завдав артилерійських обстрілів та атакував FPV-дроном, 3 вибухи.

В Есманьській громаді зафіксували атаку FPV-дроном та мінометні обстріли, 6 вибухів.

По Великописарівській громаді були артилерійські обстріли та атака FPV-дроном, 4 вибухи.

По Кролевецькій громаді росіяни вдарили з артилерії, 2 вибухи.

По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, 10 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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