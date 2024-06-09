Понад 200 окупантів, 24 артсистеми і РСЗВ – у СБУ підрахували завдані втрати ворогу за тиждень
Неділя, 9 червня 2024, 02:52
За цей тиждень спецпризначенці Служби безпеки України знищили 212 окупантів, 24 артсистеми і РСЗВ росіян, 4 системи ППО і 9 танків ворога.
Джерело: СБУ у facebook
Деталі: У дописі зазначають, що за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:
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- 9 танків
- 13 ББМ
- 24 артсистеми і РСЗВ
- 4 системи ППО
- 167 автомобілів
- 4 БпЛА
- 16 антен зв’язку та 1 автоматичну систему спостереження
- 3 човни
- 94 ворожі позиції та укріплення
- 2 складів з боєприпасами
Дослівно: "А також було знищено 212 окупантів".