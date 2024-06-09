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Понад 200 окупантів, 24 артсистеми і РСЗВ – у СБУ підрахували завдані втрати ворогу за тиждень

Ольга Глущенко Неділя, 9 червня 2024, 02:52
Понад 200 окупантів, 24 артсистеми і РСЗВ – у СБУ підрахували завдані втрати ворогу за тиждень
скриншот відео

За цей тиждень спецпризначенці Служби безпеки України знищили 212 окупантів, 24 артсистеми і РСЗВ росіян, 4 системи ППО і 9 танків ворога.

Джерело: СБУ у facebook

Деталі: У дописі зазначають, що за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

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  • 9 танків
  • 13 ББМ
  • 24 артсистеми і РСЗВ
  • 4 системи ППО
  • 167 автомобілів
  • 4 БпЛА
  • 16 антен зв’язку та 1 автоматичну систему спостереження
  • 3 човни
  • 94 ворожі позиції та укріплення
  • 2 складів з боєприпасами

Дослівно: "А також було знищено 212 окупантів".

Теми: СБУвійнавтрати у війніРосія
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