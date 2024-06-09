Понад 200 окупантів, 24 артсистеми і РСЗВ – у СБУ підрахували завдані втрати ворогу за тиждень

За цей тиждень спецпризначенці Служби безпеки України знищили 212 окупантів, 24 артсистеми і РСЗВ росіян, 4 системи ППО і 9 танків ворога.

Джерело: СБУ у facebook

Деталі: У дописі зазначають, що за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами спецпризначенці Служби безпеки вразили:

Реклама:

9 танків

13 ББМ

24 артсистеми і РСЗВ

4 системи ППО

167 автомобілів

4 БпЛА

16 антен зв’язку та 1 автоматичну систему спостереження

3 човни

94 ворожі позиції та укріплення

2 складів з боєприпасами

Дослівно: "А також було знищено 212 окупантів".