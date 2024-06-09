Помер гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар
Неділя, 9 червня 2024, 04:24
У суботу, 8 червня, помер генсекретар і гендиректор міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) Крістоф Делуар.
Джерело: RSF
Деталі: У повідомленні зазначається, що Делуар помер у віці 53 років після боротьби з онкологічним захворюванням.
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Він очолив міжнародну організацію у 2012 році. 2018 року заснував Форум за інформацію та демократію – ініціативу, яка просуває верховенство права та вільну пресу як основу будь-якої демократії.
Дослівно: "Делуар… за 12 років перетворив організацію, що відзначилася новим зростанням і впливом, на глобального лідера у сфері захисту журналістики".
"Журналістика була справою його життя, яку він вів з непохитним переконанням".