Помер гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар

У суботу, 8 червня, помер генсекретар і гендиректор міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) Крістоф Делуар.

Джерело: RSF

Деталі: У повідомленні зазначається, що Делуар помер у віці 53 років після боротьби з онкологічним захворюванням.

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Він очолив міжнародну організацію у 2012 році. 2018 року заснував Форум за інформацію та демократію – ініціативу, яка просуває верховенство права та вільну пресу як основу будь-якої демократії.

Дослівно: "Делуар… за 12 років перетворив організацію, що відзначилася новим зростанням і впливом, на глобального лідера у сфері захисту журналістики".

"Журналістика була справою його життя, яку він вів з непохитним переконанням".