Армія РФ втратила ще 1270 вояків, 60 артсистем і 26 танків
Неділя, 9 червня 2024, 07:20
За минулу добу втрати росіян зросли на 1270 солдатів, 60 артилерійських систем і 26 танків.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7869 (+26) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 13593 (+60) од,
- РСЗВ – 1097 (+2) од,
- засобиів ППО ‒ 836 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37) од,
- крилатих ракет ‒ 2277 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
- спеціальної техніки ‒ 2253 (+5) од.