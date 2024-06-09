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Армія РФ втратила ще 1270 вояків, 60 артсистем і 26 танків

Ольга Глущенко Неділя, 9 червня 2024, 07:20
Армія РФ втратила ще 1270 вояків, 60 артсистем і 26 танків
український захисник, ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу втрати росіян зросли на 1270 солдатів, 60 артилерійських систем і 26 танків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 7869 (+26) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од,
  • артилерійських систем / artillery systems –  13593 (+60) од,
  • РСЗВ – 1097 (+2) од,
  • засобиів ППО ‒ 836 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37) од,
  • крилатих ракет  ‒ 2277 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2253 (+5) од.

Теми: втрати у війніРосіявійна
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