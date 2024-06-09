Росіяни вдарили по Нікопольщині з артилерії і дронами, є пошкодження

В суботу ввечері та в неділю вранці росіяни обстрілювали Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині, пошкодили комунальне підприємство, 5 приватних будинків, гараж, лінія електропередач.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ввечері ворог ще раз атакував Нікопольщину – Покровську громаду. Та після нічного затишшя, знову поновив терор району вранці.

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Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді".

Деталі: За словами Лисака, пошкоджені комунальне підприємство, 5 приватних будинків, гараж, лінія електропередач.

"Наслідки ще уточнюються", – додав голова ОВА.