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Запорізьку область за добу атакували майже 200 БПЛА різних модифікацій

Роман ПетренкоНеділя, 9 червня 2024, 08:26
Запорізьку область за добу атакували майже 200 БПЛА різних модифікацій
фото: ОВА

Впродовж 8 червня окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, але мирні жителі не постраждали.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: За даними військових, 181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

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Ще 13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку.

Протягом суботи також 235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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Теми: Запорізька область
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