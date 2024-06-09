Запорізьку область за добу атакували майже 200 БПЛА різних модифікацій
Неділя, 9 червня 2024, 08:26
Впродовж 8 червня окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, але мирні жителі не постраждали.
Джерело: Запорізька ОВА
Деталі: За даними військових, 181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.
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Ще 13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку.
Протягом суботи також 235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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