Через російські обстріли є загиблі цивільні на Херсонщині та Харківщині

Внаслідок російських обстрілів Харківської та Херсонської області щонайменше дві людини загинули.

Джерело: Харківська ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: У ніч на неділю внаслідок обстрілів Ізюмського району постраждав чоловік.

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Ще одна жінка була поранена у суботу в селі Дворічанське Куп’янському районі.

Після обіду 8 червня РФ атакувала Чугуївський район, село Хотімля. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік, поранені дві жінки.

Щодо Херсонщини, за добу зафіксовані влучання у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксоване влучання в автомобілі.

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За добу одна людина загинула, ще 4 поранені.