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Попри попередню загрозу "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею наразі – без блокади

Валентина РоманенкоНеділя, 9 червня 2024, 11:29
Попри попередню загрозу Шегині-Медика на кордоні з Польщею наразі – без блокади
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У неділю 9 червня пункт пропуск "Шегині-Медика" на кордоні з Польщею, попри попередні погрози польських фермерів, працює в штатному режимі.

Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Напрямок пунктів пропуску "Шегині-Медика" працює в штатному режимі. Станом на зараз, усі категорії транспортних засобів перетинають кордон в обох напрямках без перешкод. Від польської сторони ми не отримували поки підтвердження про початок блокування руху польськими фермерами.

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Зважаючи, що на цей час не має підтвердження, а також не надходила більш детальна інформація про можливі дії протестувальників, я не виключаю, що блокування руху для транспортних засобів сьогодні не відбудеться. Звісно хочеться, щоб такі дії взагалі не відбувалися, але не можна виключати, що вони на цьому напрямку відтерміновуються, зважаючи, що вони анонсувалися".

Деталі: Демченко додав, що у разі надходження іншої інформації Державна прикордонна служба України буде повідомляти додатково.

Що передувало: ДПСУ 8 червня повідомляла, що в неділю польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".

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За попередньою інформацією, йшлося про те, що блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.

Для яких саме категорій транспортних засобів можуть ускладнити рух, не повідомлялось.

Теми: блокадаПольщаПрикордонна служба
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