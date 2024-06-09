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Третина українських біженців у Норвегії не хочуть повертатись в Україну

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 9 червня 2024, 14:07
Третина українських біженців у Норвегії не хочуть повертатись в Україну
норвегія, фото: pixabay

Кожен третій український біженець у Норвегії вже визначився, що не повернеться в Україну. 

Джерело: дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії, "Європейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: У Норвегії перебувають понад 65 тисяч українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.

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54% опитаних українців не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.

Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.

Нещодавно норвезький уряд ухвалив рішення екстрадувати громадянина України, який в'їхав як біженець, до Молдови, де він перебуває під слідством.

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Раніше норвезький Директорат з питань імміграції почав індивідуальний розгляд клопотань про надання притулку від українських чоловіків, яким можуть запропонувати залишити Норвегію.

Теми: Норвегіябіженцівійна
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