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У Бєлгородській області після ракетної небезпеки – пожежа і вибухи

Роман ПетренкоНеділя, 9 червня 2024, 15:37
У Бєлгородській області після ракетної небезпеки – пожежа і вибухи
скриншот

Удень 9 червня в Бєлгородській області велика пожежа і чути вибухи.

Джерело: Міноборони РФ, РБК, ASTRA, місцеві телеграм-канали

Деталі: Місцева влада після обіду повідомляла, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі втретє за день оголошували ракетну небезпеку.

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Після цього в соцмережах почали з'являтися фото і відео пожежі.

Під час пожежі чути звуки вибухів.

ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише, що атаковано склад боєприпасів у Рокитянському районі.

ВІДЕО ДНЯ

За словами росіян, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.

Тим часом МО РФ заявило, що над територією Бєлгородської області знищено безпілотний літальний апарат.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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