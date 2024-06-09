У Бєлгородській області після ракетної небезпеки – пожежа і вибухи
Неділя, 9 червня 2024, 15:37
Удень 9 червня в Бєлгородській області велика пожежа і чути вибухи.
Джерело: Міноборони РФ, РБК, ASTRA, місцеві телеграм-канали
Деталі: Місцева влада після обіду повідомляла, що в Бєлгороді та Бєлгородському районі втретє за день оголошували ракетну небезпеку.
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Після цього в соцмережах почали з'являтися фото і відео пожежі.
Під час пожежі чути звуки вибухів.
ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, пише, що атаковано склад боєприпасів у Рокитянському районі.
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За словами росіян, було чути вибухи, а потім почалася пожежа.
Тим часом МО РФ заявило, що над територією Бєлгородської області знищено безпілотний літальний апарат.