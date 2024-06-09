Німеччина, Італія та Іспанія побоюються долучатися до "коаліції інструкторів" – ЗМІ

Минулого тижня глава французького Генерального штабу Тьєррі Бюркар надіслав лист до приблизно десятка західних держав, запросивши уряди цих країн взяти участь у тренувальній місії на території України у складі багатонаціональної коаліції.

Джерело: Welt am Sonntag, "Європейська правда"

Деталі: Листи адресували, зокрема, США, Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції.

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Брюссельські дипломати повідомляють, що президент Емманюель Макрон все ще намагається організувати навчання на території України під егідою існуючої тренувальної місії ЄС – EUMAM. Але для цього необхідно змінити мандат місії.

Втім, дипломати ЄС кажуть, що в Брюсселі ідеям Парижа чинять опір. Більшість країн ЄС проти проведення навчань в Україні. Уряди Німеччини, Італії та Іспанії побоюються, що навчання на місцях в Україні можуть становити значний ризик ескалації і втягнути Захід у війну.

Зі свого боку, Угорщина на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня підкреслила, що Україна більше не має реальних шансів на перемогу у війні.

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Однак у дипломатичних колах ЄС також говорили про те, що, з військової точки зору, є вагомі підстави для того, щоб тренувати українських солдатів у власній країні. Тоді підготовка була б краще пристосована до українських солдатів, а військовослужбовцям не довелося б залишати країну, щоб пройти курс навчання.

Уряд США не хоче брати участь у цій ініціативі. У п'ятницю ввечері, в кулуарах візиту президента Джо Байдена до Франції, Джон Кірбі з Ради національної безпеки заявив, що Вашингтон з самого початку чітко дав зрозуміти, що не хоче відправляти американські війська в Україну.

Президент Макрон заявив у п’ятницю, що принаймні кілька країн погоджуються з можливістю відправити інструкторів в Україну для навчання мобілізованих українських військовослужбовців.

"Ми вирішили, що хочемо мати коаліцію, і багато з наших партнерів уже дали свою згоду… Ми вже знаємо, що не будемо одні. І ми використаємо наступні дні, щоб організувати цю якомога ширшу коаліцію, щоб відповісти на запит України", – сказав французький президент.

Про формування Макроном коаліції держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну, ЗМІ писали ще минулого місяця.