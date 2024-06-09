На Київщині вночі сталася масштабна пожежа на складі

У Броварському районі Київщини в ніч на неділю сталася масштабна пожежа на складі з піддонами.

Джерело: ДСНС Київщини

пожежа на Київщині 9 червня, фото ДСНС

Дослівно: "9 червня о 01:19 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загоряння складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади.

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На місце події було направлено чергові караули 56-ї та 21-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари, і сільські пожежні команди "Зазим’є", "Погреби", "Пухівка".

Після прибуття рятувальники встановили, що площа пожежі складає приблизно 4000 квадратних метрів. Загоряння ліквідували о 04:55".