Росіяни вдарили КАБом по Харкову, пошкоджено будинки

Російські війська у неділю завдали удару по Харкову керованою авіабомбою, влучили в район приватної житлової забудови, пошкоджено будинки.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили КАБом по Харкову.

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Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється".

Пряма мова Терехова: ""Приліт" по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється".

Оновлено: Пізніше Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по відкритій території між приватними будинками.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджено приватні будинки та авто. Постраждалих наразі немає.