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Прогноз: На євровиборах у Німеччині партія Шольца – третя після опозиції й ультраправих

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 9 червня 2024, 19:57
Прогноз: На євровиборах у Німеччині партія Шольца – третя після опозиції й ультраправих
Олаф Шольц, фото Getty Images

Згідно з прогнозом німецького мовника ARD, на виборах до Європарламенту в Німеччині із суттєвим відривом перемагає опозиційний блок ХДС/ХСС, а партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на прогноз ARD

Деталі: Консервативний Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз лідирує із 29,5%.

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Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") – на другому місці з 16.5%

Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца – третя з 14%.

Для "Зелених", що входять до керівної коаліції, нинішній день приніс гіркі результати. У 2019 році вони були другою найбільшою партією з 20,5%, а зараз у них лише 12%.

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Для "АдН" результати значно позитивнші. Партія отримала більшу підтримку порівняно з 11% п'ять років тому. 

Євровибори стали першими виборами, в яких взяв участь Альянс проросійської ліворадикалки Сари Вагенкнехт (BSW). 

Згідно з прогнозами, партія набирає 5,5% і, таким чином, перебуває на одному рівні з коаліційними "вільними демократами" (5%). 

Таким чином всі три партії в коаліції Олафа Шольца у федеральному уряді Німеччини – соціал-демократи, "Зелені" та "вільні демократи" – показали ненайкращі результати, що відображає розчарування виборців урядом.

Ліві, які представлені у Бундестазі, отримали лише близько 3% підтримки виборців.

Що передувало: Неофіційні результати голосування на виборах до Європарламенту почали надходити і з інших країн ЄС.

В Австрії ультраправа проросійська Партія свободи є ймовірним переможцем виборів до Європейського парламенту.

У Словаччині перше місце посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем’єр-міністра Роберта Фіцо прийшла другою.

У Латвії, за неофіційною інформацією, лідерами виборів до Європарламенту стали керівна партія "Нова Єдність" і опозиційне "Національне об'єднання".

Теми: НімеччинаЄвропарламентвибори
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