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Зеленський про підготовку угоди з США: Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалося

Катерина ТищенкоНеділя, 9 червня 2024, 20:43
Зеленський про підготовку угоди з США: Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалося
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що цими днями йде активна підготовка двосторонньої безпекової угоди з США.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Також цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами.

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Ми робимо все, щоб лідерство Америки відчувалося. Я дякую кожному, хто допомагає".

Деталі: Зеленський також зазначив, що готуються "нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною, щодо додаткових кроків підтримки".

Що передувало: На початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі Сполученими Штатами.

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Після цього в Офісі президента заявили про "відчутний прогрес" у роботі України і США над угодою і висловлювали сподівання, що фінальний текст погодять вже у травні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Теми: ЗеленськийСШАгарантії безпеки
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