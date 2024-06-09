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Проукраїнська ЄНП лідирує на виборах до Європарламенту, але ультраправі зміцнили позиції – прогноз

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 9 червня 2024, 21:06
Проукраїнська ЄНП лідирує на виборах до Європарламенту, але ультраправі зміцнили позиції – прогноз
Європарламент, фото AFP via Getty Images

На виборах до Європейського парламенту, що завершуються в неділю, перемагає проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП), яка є найбільшою групою у Європарламенті.

Джерело: прогнози результатів виборів, оприлюднені німецькими телеканалами ARD та ZDF близько 18-ї години у неділю, пише "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: ЄНП, яка у нинішньому Європарламенті має найбільшу фракцію, здобуває близько 180 зі 720 місць у новому скликанні Європарламенту. Урсула фон дер Ляєн є кандидаткою на пост глави Єврокомісії від ЄНП.

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Другою за чисельністю фракцією, згідно з прогнозами, залишається Прогресивний альянс соціалістів і демократів, який може отримати близько 135 місць.

За ними слідує об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу", які можуть розраховувати на групу у парламенті у кількості від 81 до 87 депутатів. 

Європейські консерватори і реформісти (ЄКР) можуть отримати 80 мандатів, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" – 70 місць. Таким чином спільно ці дві праві групи здобувають 150 мандатів.

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Натомість об'єднання "Зелені/Європейський вільний альянс", згідно з прогнозами, значно втратить у представництві в ЄП і отримає менше 60 місць.

Загалом, згідно з цими попередніми цифрами, праві партії, ймовірно, отримають найкращий приріст у результаті серед усіх сил у порівнянні з попередніми виборами 2019 року.

Що передувало: Результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

В Австрії ультраправа проросійська Партія свободи є ймовірним переможцем виборів до Європейського парламенту.

У Словаччині перше місце посіла словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина", а партія прем’єр-міністра Роберта Фіцо прийшла другою.

Теми: Європарламентвибори
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