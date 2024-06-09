У Держприкордонслужбі розповіли, чи побільшало спроб незаконного перетину кордону
Державна прикордонна служба не відзначає різкого збільшення спроб незаконного перетину кордони чоловіками призовного віку після набуття чинності новим законом про мобілізацію, однак такі спроби фіксуються щоденно.
Джерело: речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Щодо спроб незаконного перетину кордону, на жаль, такі спроби продовжуються. Не можу сказати, що їх кількість різко збільшилася, але фактично такі спроби залишаються щоденними.
Вони відбуваються й по напрямку пунктів пропуску, де можна легально перетнути кордон, але там порушники використовують підробні документи або намагаються ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів. Але більшість спроб залишається на зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску".
Деталі: Демченко повідомив, що вже довгий час більшість таких порушників виявляють і затримують на кордоні з Румунією та Молдовою.