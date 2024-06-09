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Макрон розпустив парламент Франції

Катерина Тищенко, Сергій СидоренкоНеділя, 9 червня 2024, 22:17
Макрон розпустив парламент Франції
Еммануель Макрон, Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон після провалу на виборах оголосив, що розпускає Національні збори і призначає дострокові парламентські вибори на 30 червня і 7 липня.

Джерело: Макрон у відеозверненні в соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: На виборах до Європарламенту "промакронівський" список отримав поразку, взявши удвічі менше ніж праворадикальне "Національне об’єднання".

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Екзитполи у Франції прогнозують, що "Національне об’єднання" – праворадикальна партія, яку найчастіше асоціюють з її неформальною лідеркою Марін Ле Пен – стане безумовною лідеркою із очікуваним показником в 31,5%. Це більш ніж у удвічі перевищує показники списку центристських та ліберальних політиків з партій, що підтримують Макрона. Пропрезидентський список зберіг друге місце, але отримав лише 15,2% (на минулих євровиборах було 22,4%). Крім того, на межі подолання 5% бар’єру перебуває ще один праворадикальний список, "Реконкіста", що додатково свідчить про зростання ультраправих.

Цей результат "не є хорошим для партій, які захищають Європу", заявив Макрон, додавши, що ультраправі набирають популярність повсюдно на континенті.

Пряма мова Макрона: "Я не можу діяти так, ніби нічого не сталося... Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування.

За кілька хвилин я підпишу указ про скликання парламентських виборів, які відбудуться 30 червня, перший тур, і 7 липня, другий тур".

Що передувало: Раніше ЄвроПравда повідомила, що ультраправі вимагають розпуску парламенту Франції. Утім, президент не був обов’язаний цього робити.

Загалом на євровиборах лідирує проукраїнська ЄНП.

Теми: Франціявибори
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