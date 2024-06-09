Суми частково лишилися без світла і води
Неділя, 9 червня 2024, 23:36
У частині Сум у неділю ввечері зникло електропостачання та вода.
Джерело: Сумська міська рада, Суспільне Суми
Деталі: Як повідомила Сумська міська рада, через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста лишилася без світла.
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"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода", - йдеться в повідомленні.
Раніше Суспільне Суми повідомило, що в Сумах та області частково відсутнє електропостачання. Також частково немає світла у Білопіллі, повідомив міський голова Юрій Зарко.