Військові моряки врятували в Одесі п’ятьох людей, яких віднесло в море
Понеділок, 1 липня 2024, 00:33
У неділю військові моряки врятували цивільних, яких віднесло у відкрите море в Одесі.
Джерело: Управління комунікацій Командування Військово-морських сил Збройних сил України
Деталі: До військових по допомогу звернулися представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, оскільки цивільних людей хвилями віднесло у відкрите море.
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Екіпаж одного з катерів національного флоту провів пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді.
П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.