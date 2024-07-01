Військові моряки врятували в Одесі п’ятьох людей, яких віднесло в море

У неділю військові моряки врятували цивільних, яких віднесло у відкрите море в Одесі.

Джерело: Управління комунікацій Командування Військово-морських сил Збройних сил України

Деталі: До військових по допомогу звернулися представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, оскільки цивільних людей хвилями віднесло у відкрите море.

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Екіпаж одного з катерів національного флоту провів пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді.

фото: ВМС ЗСУ

П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.