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Військові моряки врятували в Одесі п’ятьох людей, яких віднесло в море

Олена ІвашківПонеділок, 1 липня 2024, 00:33
Військові моряки врятували в Одесі п’ятьох людей, яких віднесло в море
Порятунок людей поблизу Одеси, фото: ВМС ЗСУ

У неділю військові моряки врятували цивільних, яких віднесло у відкрите море в Одесі.

Джерело: Управління комунікацій Командування Військово-морських сил Збройних сил України

Деталі: До військових по допомогу звернулися представники рятувально-водолазної служби Одеської міської ради, оскільки цивільних людей хвилями віднесло у відкрите море.

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Екіпаж одного з катерів національного флоту провів пошук та порятунок людей, що зазнали лиха на воді. 

фото: ВМС ЗСУ
фото: ВМС ЗСУ

П’ятеро цивільних осіб було успішно врятовано та доставлено до берега.

Теми: Одеса
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