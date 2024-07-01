Нетаньяху: Ізраїль воюватиме в Секторі Гази поки не досягне всіх цілей війни

Ізраїль продовжуватиме воювати в Секторі Гази доти, доки не буде ліквідовано ХАМАС і "не будуть досягнуті всі інші цілі війни".

Джерело: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні кабінету міністрів у неділю, Politico

Деталі: "Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - додав Нетаньяху у своєму дописі в соціальній мережі після засідання кабінету міністрів.

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Він заявив, що метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, і забезпечення того, щоб ця територія ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.

Пряма мова: "Тим, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: Перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей".

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