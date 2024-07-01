Нетаньяху: Ізраїль воюватиме в Секторі Гази поки не досягне всіх цілей війни
Ізраїль продовжуватиме воювати в Секторі Гази доти, доки не буде ліквідовано ХАМАС і "не будуть досягнуті всі інші цілі війни".
Джерело: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні кабінету міністрів у неділю, Politico
Деталі: "Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - додав Нетаньяху у своєму дописі в соціальній мережі після засідання кабінету міністрів.
Він заявив, що метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, і забезпечення того, щоб ця територія ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.
Пряма мова: "Тим, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: Перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей".
Передісторія:
- США підштовхують Ізраїль погодитися на угоду про припинення вогню, яка складається з трьох частин і підтримується кількома країнами, включаючи Францію, Великобританію, Єгипет, Катар, а також Європейською комісією.
- Угода включає кілька умов, зокрема, виведення ізраїльських військ з міст у Секторі Газа, надання гуманітарної допомоги та звільнення сотень палестинських в'язнів в обмін на повернення ХАМАСу частини заручників і полонених ізраїльських солдатів.
- За даними ЗМІ, представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.