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Нетаньяху: Ізраїль воюватиме в Секторі Гази поки не досягне всіх цілей війни

Олена ІвашківПонеділок, 1 липня 2024, 01:24
Нетаньяху: Ізраїль воюватиме в Секторі Гази поки не досягне всіх цілей війни
Біньямін Нетаньяху, фото: Getty Images

Ізраїль продовжуватиме воювати в Секторі Гази доти, доки не буде ліквідовано ХАМАС і "не будуть досягнуті всі інші цілі війни".

Джерело: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні кабінету міністрів у неділю, Politico

Деталі: "Заповіт полеглих - це наша місія. Ми будемо її виконувати", - додав Нетаньяху у своєму дописі в соціальній мережі після засідання кабінету міністрів.

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Він заявив, що метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, і забезпечення того, щоб ця територія ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю.

Пряма мова: "Тим, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: Перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей".

Передісторія:

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  • США підштовхують Ізраїль погодитися на угоду про припинення вогню, яка складається з трьох частин і підтримується кількома країнами, включаючи Францію, Великобританію, Єгипет, Катар, а також Європейською комісією.
  • Угода включає кілька умов, зокрема, виведення ізраїльських військ з міст у Секторі Газа, надання гуманітарної допомоги та звільнення сотень палестинських в'язнів в обмін на повернення ХАМАСу частини заручників і полонених ізраїльських солдатів.
  • За даними ЗМІ, представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.

Теми: Сектор ГазиІзраїль
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