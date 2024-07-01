ISW: Захід повинен зруйнувати путінську теорію перемоги, бо апетити зростатимуть
Теорія перемоги очільника Росії Володимира Путіна, відповідно до якої Росія зможе здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення знищити українську державність.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: На думку аналітиків інституту, захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Philadelphia Inquirer, опублікованому 30 червня, що він побоюється, що Захід боїться наполягати на повній перемозі України через занепокоєння Заходу щодо стабільності в Росії, і що цей страх дозволив Путіну продовжувати захоплення якомога більшої частини української території.
Зеленський попередив, що кожне російське просування посилює позицію Росії на переговорах і що Путін може вирішити спробувати використати цю позицію у відповідний момент, щоб домогтися припинення вогню, яке дозволило б Росії підготуватися до майбутньої агресії проти України.
Путін сформулював теорію перемоги, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, завадити Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських військ.
Дослівно: "Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні, ніж великі мобільні наступальні операції, і, схоже, приймають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативно важливі цілі протягом багатьох місяців, якщо не років.
Затяжна війна сприяє розрахункам Путіна, оскільки він, ймовірно, вважає, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку вона захоче, і що чим довше триватиме війна, тим більша ймовірність того, що російські війська зможуть досягти заявлених ним територіальних цілей. Путін і Кремль навмисно не встановлюють жодних обмежень для своїх цілей завоювання в Україні і неодноразово припускали, що території за межами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей є частиною Росії".
Ще деталі: Затяжна війна, ймовірно, стимулюватиме Путіна відкрито ставити нові територіальні цілі, якщо він оцінить, що українські війська не зможуть ані зупинити його просування, ані провести значущі контрнаступи.
Путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність, і всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети.
Наразі Путін не бажає приймати нічого, окрім повної капітуляції України, однак, як постійно демонструють його заяви та вимоги, він розглядатиме будь-яку угоду про припинення вогню як механізм підготовки Росії до відновлення наступальних операцій у майбутньому для досягнення своїх загальних цілей.
Ключові висновки ISW за 30 червня:
- Теорія перемоги очільника Росії Володимира Путіна, згідно з якою Росія зможе повільно просуватися в Україні до нескінченності, стимулюватиме Путіна до затягування війни і зміцнюватиме його прагнення знищити українську державність. Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни більше, ніж це необхідно для досягнення миру, прийнятного для України та її партнерів.
- Путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність, і всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети.
- Російське військове командування, схоже, розділяє деякі обмежені елементи повітряно-десантних частин і з'єднань на менші компоненти на різних ділянках фронту, і російське військове командування, можливо, все ще розглядає підрозділи ПДВ як відносно елітні, принаймні, порівняно з іншими російськими частинами і з'єднаннями.
- За повідомленнями, 30 червня українські війська завдали удару по Новолипецькому металургійному комбінату (НЛМК) в Липецькій області.
- Глава Республіки Дагестан Сергій Меліков публічно став на бік глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова під час нещодавніх дебатів між Кадировим і головою Слідчого комітету Росії Олександром Бастрикіним щодо реагування на релігійний екстремізм в Росії на тлі зростання етнічної та релігійної напруженості в Росії.
- Військові та цивільні літаки продовжують стикатися з перешкодами GPS над Європою та Близьким Сходом, що підкреслює роль довготривалого глушіння GPS у поточних та майбутніх конфліктах.
- Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Кремінною, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Липцями, Вовчанськом, Куп'янськом та Авдіївкою.
- Російський військовий блогер заявив 29 червня, що російське військове командування відправило близько 50 поранених солдатів 26-го танкового полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ [МВО]), які перебувають у відпустці в очікуванні лікування, на фронт всупереч вказівкам лікарів.