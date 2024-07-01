Ракетна атака у Дніпрі: пошкоджено супермаркет та вибито десятки вікон
Понеділок, 1 липня 2024, 06:09
У ніч на 1 липня внаслідок одного з вибухів у Дніпрі пошкоджено супермаркет.
Джерело: Суспільне. Дніпро
Деталі: За попередньою інформацією, поранених немає.
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У супермаркеті зруйнована стеля в торговельній залі, а також пошкоджені магазини поруч.
У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на понеділок близько 2.00 у Дніпрі пролунало кілька вибухів.