Ракетна атака у Дніпрі: пошкоджено супермаркет та вибито десятки вікон

У ніч на 1 липня внаслідок одного з вибухів у Дніпрі пошкоджено супермаркет.

Джерело: Суспільне. Дніпро

Деталі: За попередньою інформацією, поранених немає.

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Наслідки влучання у Дніпрі, фото: Суспільне. Дніпро

У супермаркеті зруйнована стеля в торговельній залі, а також пошкоджені магазини поруч.

Наслідки влучання у Дніпрі, фото: Суспільне. Дніпро

У районі, де був епіцентр вибуху, в будинках пошкоджені вікна.

Наслідки влучання у Дніпрі, фото: Суспільне. Дніпро

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