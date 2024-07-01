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Північна Корея випробувала дві балістичні ракети

Олена ІвашківПонеділок, 1 липня 2024, 06:44
Північна Корея випробувала дві балістичні ракети
фото ілюстративне з відкритих джерел

Північна Корея провела випробування двох балістичних ракет, запустивши їх у напрямку Японського моря.

Джерело: ABC News із посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї

Деталі: Ракети військові КНДР запустили з проміжком у 10 хвилин у північно-східному напрямку із міста Янгіон на південному сході Північної Кореї.

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Зазначається, що перша ракета полетіла 600 км, а друга - лише 120 км, оскільки під час польоту із нею трапилася якась аномалія. 

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Джун повідомив на брифінгу, що друга ракета зазнала невдачі на початковому етапі польоту.

Південнокорейські ЗМІ із посиланням на власні джерела пишуть про падіння уламків цієї ракети на території КНДР.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • 26 червня Північна Корея провела випробування гіперзвукової ракети, але воно закінчилося невдачею. Ракета пролетіла близько 250 кілометрів.
  • 22 червня авіаносець USS Theodore Roosevelt прибув у Пусан для участі в тристоронніх навчаннях Південної Кореї та Японії.

Теми: Північна Корея
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