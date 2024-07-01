ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 19 танків
Понеділок, 1 липня 2024, 07:10
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1 110 окупантів, 26 ББМ та 19 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 543 810 (+1 110) осіб,
- танків − 8 099 (+19) од,
- бойових броньованих машин − 15 550 (+26) од,
- артилерійських систем − 14 599 (+66) од,
- РСЗВ − 1 111 (+1) од,
- засобів ППО − 874 (+1) од,
- літаків − 360 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 620 (+36) од,
- крилатих ракет − 2 333 (+2) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 713 (+70) од,
- спеціальної техніки − 2 448 (+0) од.
Дані уточнюються.