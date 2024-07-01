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ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 19 танків

Ірина БалачукПонеділок, 1 липня 2024, 07:10
ЗСУ за добу знешкодили понад тисячу окупантів і 19 танків
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1 110 окупантів, 26 ББМ та 19 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 543 810 (+1 110) осіб,
  • танків − 8 099 (+19) од,
  • бойових броньованих машин − 15 550 (+26) од,
  • артилерійських систем − 14 599 (+66) од,
  • РСЗВ − 1 111 (+1) од,
  • засобів ППО − 874 (+1) од,
  • літаків − 360 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 620 (+36) од,
  • крилатих ракет − 2 333 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 713 (+70) од,
  • спеціальної техніки − 2 448 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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