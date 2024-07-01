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Росіяни заявили про масовану атаку дронів: запевняють, що всі 36 збили

Ірина БалачукПонеділок, 1 липня 2024, 07:39
Росіяни заявили про масовану атаку дронів: запевняють, що всі 36 збили
Руйнування у російському місті Грайворон. Фото ілюстративне з Telegram російського губернатора Гладкова

Російське міноборони заявило, що за ніч їхня ППО нібито збила 36 українських безпілотників у Брянській, Курській і Бєлгородській областях.

Джерело: Міноборони РФ і російські губернатори в Telegram

Деталі: Російське МО запевняє, що 18 БПЛА нібито знищили і придушили силами РЕБ у Брянській області, 9 − у Курській та 9 − у Бєлгородській області.

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Однак т.в.о. губернатора Курської Олексій Смирнов заявив, що в області нібито збили 7 безпілотників.  

Про атаку безпілотників на Грайворонський округ вночі повідомляв губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, пошкоджені лінії електропередач, унаслідок чого в низці населених пунктів тимчасово відсутнє електропостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Російські чиновники традиційно запевняють, що постраждалих і руйнувань нібито немає.

Варто зазначити, що російські Telegram-канали, які зазвичай оперативно публікують фото та відео пожеж і руйнувань, нічого ні про які атаки цієї ночі не писали.

Теми: Росіябезпілотники
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