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Окупанти скинули авіабомбу на Цукурине на Донеччині: 6 поранених

Ірина БалачукПонеділок, 1 липня 2024, 07:59
Окупанти скинули авіабомбу на Цукурине на Донеччині: 6 поранених
Фото прокуратури

Російські загарбники пізно ввечері 30 червня атакували приватний сектор селище Цукурине Донецької області, у результаті чого 6 людей, серед яких дитина, дістали поранення, пошкоджені 21 будинок та авто.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "30 червня о 22:25 російська армія скинула авіабомбу на с. Цукурине. Снаряд військ РФ поцілив по приватному сектору. Попередньо, ворог завдав удару "ФАБ-500".

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Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення".

Деталі: Крім того, пошкоджені 21 домоволодіння й автомобілі. 

 
фото прокуратури 

Прокуратура за цим фактом розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Теми: Донецька областьвійна
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