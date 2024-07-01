Окупанти за добу убили 2 цивільних на Донеччині

Щонайменше 2 людини загинули та 12 дістали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області 30 червня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Росія вбиває цивільних! За 30 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку і Сіверську. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 2 044 та поранили щонайменше 5 210 мирних мешканців Донеччини.

Голова ОВА підкреслює, що ці дані не повні, бо вони не враховують жертв росіян у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.