Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Угорщина почала головування у Раді ЄС

Ірина Балачук, Марія ЄмецьПонеділок, 1 липня 2024, 09:05
Угорщина почала головування у Раді ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з Facebook

З 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Видання нагадує, що головування в Раді ЄС змінюється за ротаційним принципом кожні 6 місяців. Це вже друге головування Будапешту в цьому органі, воно триватиме до кінця грудня 2024 року, після чого Угорщину замінить Польща.

Реклама:

Угорщина визначила 7 пріоритетів під час свого головування:

  • підвищення конкурентоздатності економіки ЄС,
  • зміцнення оборонної політики,
  • визначення курсу "політики згуртованості" (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу),
  • просування "орієнтованої на фермерів" політики у сфері сільського господарства,
  • реагування на "демографічні виклики",
  • забезпечення "послідовної та заснованої на заслугах політики розширення".

Передісторія:

  • Понад пів року тому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".
  • Невдовзі перед початком головування угорський лідер заявив, що Європейський Союз занепадає, у той час як брюссельські посадовці "нагадують йому комуністів", а перед тим  назвав "ганебним пактом" домовленість європейських партій про розподіл топ-посад у ЄС. 
  • За інформацією "ЄвроПравди", Орбан уже наступного тижня може зустрітись із Володимиром Зеленським, можливо в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.
  • За головування Бельгії відбулися кілька визначальних для України подій у відносинах з ЄС: зокрема, запуск переговорів про вступ і підписання безпекової угоди між Україною і Євросоюзом у продовження так званої вільнюської декларації G7. 
  • Крім того, затвердили 14-й пакет санкцій проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Теми: УгорщинаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНареченого лакшерівесілля з експрацівницею ДБР піймали на горищі у Львові – джерело

Столтенберг про переговори з РФ: Не можна допустити Мінська-3

фотоЗМІ знайшли українських власників санаторію "Корал" в Криму, що отримав мільйони від влади РФ

Уряд звільнив голову Держкіно Марину Кудерчук

Орбан після розмови з Путіним "відчув" розмір розбіжностей між РФ і Україною

Україна відреагувала на візит Орбана до Путіна і назвала принцип, якого слід дотримуватись

Усі новини...
Угорщина
Стефанішина: Уряд Орбана – специфічна група людей, але ми бачимо успіх
ЗМІ: Орбан хоче, щоб Трамп взяв участь у саміт ЄС під час головування Угорщини
Стали відомими 11 умов щодо меншин, які Угорщина висунула Україні для вступу до ЄС
Останні новини
03:40
відеоУ РФ кажуть про атаку БпЛА і пожежі на двох нафтобазах
03:10
Визначилася перша півфінальна пара Євро-2024
02:48
Фіцо вперше з’явився на публіці після замаху і похвалив Орбана за візити до Києва і Москви
02:16
оновлюється від 00:26Росіяни атакують Україну кількома групами "Шахедів" – Повітряні сили
02:12
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
01:54
Новий прем’єр Британії запевнив Зеленського у незмінній підтримці України
01:22
На Полтавщині було чути звук вибуху – ЗМІ
00:58
Окупанти перекривали Кримський міст, у Севастополі чули звуки вибухів – соцмережі
00:46
Євро-2024Франція по пенальті здолала Португалію на шляху до півфіналу Євро-2024
00:17
фотоНареченого лакшерівесілля з експрацівницею ДБР піймали на горищі у Львові – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: