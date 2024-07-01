Угорщина почала головування у Раді ЄС
Понеділок, 1 липня 2024, 09:05
З 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Видання нагадує, що головування в Раді ЄС змінюється за ротаційним принципом кожні 6 місяців. Це вже друге головування Будапешту в цьому органі, воно триватиме до кінця грудня 2024 року, після чого Угорщину замінить Польща.
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Угорщина визначила 7 пріоритетів під час свого головування:
- підвищення конкурентоздатності економіки ЄС,
- зміцнення оборонної політики,
- визначення курсу "політики згуртованості" (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу),
- просування "орієнтованої на фермерів" політики у сфері сільського господарства,
- реагування на "демографічні виклики",
- забезпечення "послідовної та заснованої на заслугах політики розширення".
Передісторія:
- Понад пів року тому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".
- Невдовзі перед початком головування угорський лідер заявив, що Європейський Союз занепадає, у той час як брюссельські посадовці "нагадують йому комуністів", а перед тим назвав "ганебним пактом" домовленість європейських партій про розподіл топ-посад у ЄС.
- За інформацією "ЄвроПравди", Орбан уже наступного тижня може зустрітись із Володимиром Зеленським, можливо в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.
- За головування Бельгії відбулися кілька визначальних для України подій у відносинах з ЄС: зокрема, запуск переговорів про вступ і підписання безпекової угоди між Україною і Євросоюзом у продовження так званої вільнюської декларації G7.
- Крім того, затвердили 14-й пакет санкцій проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.