Угорщина почала головування у Раді ЄС

З 1 липня Угорщина розпочала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу, замінивши Бельгію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Видання нагадує, що головування в Раді ЄС змінюється за ротаційним принципом кожні 6 місяців. Це вже друге головування Будапешту в цьому органі, воно триватиме до кінця грудня 2024 року, після чого Угорщину замінить Польща.

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Угорщина визначила 7 пріоритетів під час свого головування:

підвищення конкурентоздатності економіки ЄС,

зміцнення оборонної політики,

визначення курсу "політики згуртованості" (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу),

просування "орієнтованої на фермерів" політики у сфері сільського господарства,

реагування на "демографічні виклики",

забезпечення "послідовної та заснованої на заслугах політики розширення".

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