Через нічну атаку росіян на Дніпро постраждали 7 людей, серед них підліток
Понеділок, 1 липня 2024, 09:52
У ніч на 1 липня армія РФ вдарила балістикою по Дніпру, внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них 15-річний хлопець.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Дніпропетровська обласна прокуратура
Пряма мова Лисака: "Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно".
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Деталі: Повідомляється, що ворог також пошкодив приватні та багатоповерхові будинки, магазин та автомобілі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Що передувало:
- У ніч на понеділок близько 2.00 у Дніпрі пролунало кілька вибухів.