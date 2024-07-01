Через нічну атаку росіян на Дніпро постраждали 7 людей, серед них підліток

У ніч на 1 липня армія РФ вдарила балістикою по Дніпру, внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них 15-річний хлопець.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Дніпропетровська обласна прокуратура

Пряма мова Лисака: "Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно".

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фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Повідомляється, що ворог також пошкодив приватні та багатоповерхові будинки, магазин та автомобілі. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Що передувало: