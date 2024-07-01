Готували заворушення і захоплення Ради − СБУ повідомила про затримання провокаторів

Служба безпеки України повідомила, що затримала групу провокаторів, які готували заворушення у Києві і захоплення будівлі Верховної Ради після Дня Конституції.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України.

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Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу".

Деталі: Щоб зібрати людей, організатори планували влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання.

Фото СБУ

"Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ", − повідомляє СБУ.

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Для втілення злочинного задуму у життя, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то робили це невеликими групами по три особи.

Фото СБУ

СБУ повідомляє, що завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Фото СБУ

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили зброю та боєприпаси; мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Фото СБУ

Затриманим оголосили про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 109 ККУ (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", − підсумували в СБУ.