Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Готували заворушення і захоплення Ради − СБУ повідомила про затримання провокаторів

Ірина БалачукПонеділок, 1 липня 2024, 10:15
Готували заворушення і захоплення Ради − СБУ повідомила про затримання провокаторів
Фото СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала групу провокаторів, які готували заворушення у Києві і захоплення будівлі Верховної Ради після Дня Конституції.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України.

Реклама:

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу".

Деталі: Щоб зібрати людей, організатори планували влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. 

 
Фото СБУ

"Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ", − повідомляє СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Для втілення злочинного задуму у життя, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то робили це невеликими групами по три особи. 

 
Фото СБУ

СБУ повідомляє, що завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. 

 
Фото СБУ

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили зброю та боєприпаси; мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій. 

 
Фото СБУ

Затриманим оголосили про підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 109 ККУ (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", − підсумували в СБУ.

Теми: СБУКиївпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНареченого лакшерівесілля з експрацівницею ДБР піймали на горищі у Львові – джерело

Столтенберг про переговори з РФ: Не можна допустити Мінська-3

фотоЗМІ знайшли українських власників санаторію "Корал" в Криму, що отримав мільйони від влади РФ

Уряд звільнив голову Держкіно Марину Кудерчук

Орбан після розмови з Путіним "відчув" розмір розбіжностей між РФ і Україною

Україна відреагувала на візит Орбана до Путіна і назвала принцип, якого слід дотримуватись

Усі новини...
СБУ
Чоловік підірвав гранату в центрі Луцька
Затримали кримінального авторитета, якого пов'язують із головою Мукачівської райради
Слідство.Інфо: Родичі полковника з СБУ володіють автопарком за $440 тисяч
Останні новини
03:40
відеоУ РФ кажуть про атаку БпЛА і пожежі на двох нафтобазах
03:10
Визначилася перша півфінальна пара Євро-2024
02:48
Фіцо вперше з’явився на публіці після замаху і похвалив Орбана за візити до Києва і Москви
02:16
оновлюється від 00:26Росіяни атакують Україну кількома групами "Шахедів" – Повітряні сили
02:12
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
01:54
Новий прем’єр Британії запевнив Зеленського у незмінній підтримці України
01:22
На Полтавщині було чути звук вибуху – ЗМІ
00:58
Окупанти перекривали Кримський міст, у Севастополі чули звуки вибухів – соцмережі
00:46
Євро-2024Франція по пенальті здолала Португалію на шляху до півфіналу Євро-2024
00:17
фотоНареченого лакшерівесілля з експрацівницею ДБР піймали на горищі у Львові – джерело
Усі новини...
Реклама:
Реклама: