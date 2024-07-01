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Україна повідомила ЄК про обмеження пропуску Польщею вантажівок через кордон

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 1 липня 2024, 12:14
Україна повідомила ЄК про обмеження пропуску Польщею вантажівок через кордон
Фото: Сергій Деркач у Facebook

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що Україна проінформувала Єврокомісію про призупинення Польщею пропуску українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Джерело: Деркач у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Заступник міністра зауважив, що жодних дозволів на двосторонні перевезення українським перевізникам не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності ще 20 червня, однак до 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил.

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Пряма мова: "Про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення угоди між Україною та Євросоюзом. Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони".

Він повідомив, що українська сторона звернулась щодо ситуації до Міністерства інфраструктури Польщі, і польські колеги запевняють, що намагаються вирішити проблему з польською митною службою.

"Також, ми повідомили Єврокомісії про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми", – зазначив Деркач.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Державна митна служба України 1 липня повідомила, що Польща припинила пропуск на в’їзд та виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення - дозволу або книжки ЄКМТ.
  • Нагадаємо, 20 червня ЄС продовжив дію "транспортного безвізу" з Україною ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, але угода містить оновлення.

Докладно про зміни в угоді – в колонці заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача "Транспортний безвіз" за оновленими правилами: про що домовились Україна та ЄС

Теми: ПольщаУкраїнакордон
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