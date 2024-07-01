У вівторок спека в Україні досягатиме 35-37°

2 липня на всій території України пануватиме спека, місцями до грози, 35-37°. В окремих регіонах очікуються дощі, грози і град.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі, температура вночі 15-20°, удень 22-27°.

Реклама:

У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вночі без опадів, удень короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 17-22°, удень 29-34°. На решті території суха спекотна погода; температура вночі 19-24°, удень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 2 липня вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура вночі близько 20°, удень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень із 1881 року в день 2 липня найвищу температуру було зафіксовано на позначці 34,2° у 1885 році, а найнижчу - вночі на позначці 7,3° вище нуля в 1908 році.