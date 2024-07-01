Росіяни вранці скинули авіабомби на школу в Харківській області: зайнялася пожежа

Вранці 1 липня російські війська скинули авіаційні бомби на населений пункт Курилівської громади Куп’янського району Харківської області – поцілили по школі та будинку культури.

Джерело: ДСНС на Харківщині

Дослівно: "Сьогодні, близько шостої ранку, ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій".

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Деталі: Рятувальник повідомили, що у школі виникла пожежа на площі 150 квадратних метрів. Обійшлося без жертв і постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.