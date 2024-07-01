На Дніпропетровщині збили ворожу ракету
Понеділок, 1 липня 2024, 13:53
У Синельниківському районі Дніпропетровської області Сили оборони збили ворожу ракету Х-59/69.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Повітряне командування "Схід", Повітряні сили
Пряма мова Лисака: "У Синельниківському районі відпрацювала ППО. Наші збили ворожу ракету".
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Деталі: Повітряне командування "Схід" уточнило, що близько 13:00 1 липня 2024 року його підрозділ збив керовану авіаційну ракету, ймовірно Х-59/69.
Напередодні Повітряні сили писали про швидкісна ціль на Дніпро.