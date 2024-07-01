ЄС звинуватив Meta в порушенні закону через її рекламну модель

Європейська комісія звинуватила материнську компанію Facebook – Meta – в порушенні нових європейських правил про цифрові ринки через її рекламну модель, яка змушує користувачів давати згоду на використання їхніх персональних даних.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії

Деталі: Наприкінці минулого року Meta запустила послугу підписки без реклами, що дозволяє європейським користувачам Facebook та Instagram платити до 12,99 євро на місяць за версії без реклами. Альтернативою є версії з персоналізованою рекламою.

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У понеділок Європейська комісія заявила, що, на її попередню думку, "цей бінарний вибір змушує користувачів давати згоду на (використання) їхніх персональних даних і не надає їм менш персоналізовану, але еквівалентну версію соціальних мереж Meta".

Комісія вважає, що запропонована Meta модель:

Не дозволяє користувачам обирати послугу, яка використовує менше їхніх персональних даних, але в іншому еквівалентна послузі на основі "персоналізованої реклами".

Не дозволяє користувачам реалізувати своє право на вільну згоду на комбінування їхніх персональних даних.

Тепер Meta має можливість скористатися своїм правом на захист, вивчивши документи в матеріалах Комісії та надавши письмову відповідь на попередні висновки Комісії. Комісія завершить своє розслідування протягом 12 місяців з моменту відкриття провадження 25 березня 2024 року.

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Якщо попередні висновки розслідування комісії підтвердяться, то ЄС може накласти на Meta штраф, еквівалентний 10% її глобального річного доходу – тобто мільярди євро. Штрафи може досягати 20% у разі повторного порушення.

Цей крок у понеділок робить Meta другою компанією, яка постраждала від звинувачень відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки. Минулого тижня регулятори ЄС стверджували, що Apple не дотримується закону,не дозволяючи розробникам додатків вільно спрямовувати клієнтів до альтернативних способів здійснення покупок.

Попередні розслідування у ЄС також ведуться проти Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, ByteDance (власник TikTok) та Microsoft.